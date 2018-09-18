حجز قضية المعتدي على 4 أطفال لـ 24 الجاري

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

حجزت محكمة استئناف أبوظبي، أمس، في قضية اتهام رجل آسيوي الجنسية متهم بالاعتداء على 4 أطفال من جنسيات آسيوية وأوروبية للحكم إلى جلسة 24 سبتمبر الجاري.

وتعود تفاصيل القضية، إلى قيام المتهم الذي يعمل حارساً لحديقة أحد المجمعات السكنية بملامسة الأطفال الـ 4 الذين يقطنون برفقة عائلاتهم في ذات المجمع السكني، حيث لاحظ أولياء الأمور بعضاً من التصرفات الغريبة لأطفالهم، وبسؤالهم عن سبب تلك التصرفات، أفادوا بقيام المتهم بتحسس خادش للحياء.

وعلى الفور قام أولياء أمور الأطفال بإبلاغ الجهات المعنية التي قامت بدورها بإلقاء القبض على المتهم وأحالته إلى محكمة أول درجة والتي أصدرت بدورها حكماً بسجن المتهم لمدة 5 سنوات مع الأمر بإبعاده عن الدولة.