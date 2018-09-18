شقيقان خليجيان يعتديان على شرطيين

المصدر: دبي - رامي عايش

أحالت النيابة العامة إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس شقيقين من جنسية خليجية في العشرينات من عمرهما، بتهمة الاعتداء على شرطيْين، بعد اعتراضهما على ضبطهما واتخاذ الإجراءات بحقهما لمشاركتهما في شجار عند مدخل أحد الفنادق في الإمارة.

ودلت التحقيقات النيابية أن أحد الشرطيْين المجني عليهما اضطر إلى رفع السلاح في وجه المتهميْن و3 آخرين حضروا بسيارة دفع رباعي لتخليصهما من الشرطة.

وأشار المجني عليه الأول أن المتهم الأول حرّض صديقه سائق السيارة على عدم الانصياع لأوامره بتسليمه رخصة القيادة وملكية السيارة التي بحوزتهم، ولما امتنع عن التنحي جانباً لمواصلة الشرطي أداء عمله، سارع الأخير إلى وضع القيد في يده، لكنه تعدى عليه وشد القيد متسبباً بإصابة في يد الشرطي.