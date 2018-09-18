يخترقون بريداً إلكترونياً لموظف ويستولون على 100 ألف درهم

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

حجزت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة، أمس، قضية 3 أشخاص من جنسية أفريقية متهمين باختراق بريد إلكتروني لموظف آخر يعمل في إحدى المؤسسات التعليمية وتغيير بياناته البنكية.

بما مكّنهم من الاستيلاء على 100 ألف و636 درهماً، للحكم إلى 30 سبتمبر الجاري.

وتعود تفاصيل القضية، إلى قيام المتهم الأول باختراق البريد الإلكتروني للموظف (المجني عليه) وإرسال رسالة إلكترونية، يطالب فيها من إدارة الموارد البشرية الخاص بجهة عمل الموظف.

بتغير بيانات الحساب البنكي الخاصة به، وإرسال مستحقات الموظف، لحساب شخص آخر، وليشرعوا بعدها في عملية سحب تلك المبالغ المالية باستخدام البطاقة المصرفية الخاصة بالحساب الثاني. وأنكر المتهمون كافة التهم المنسوبة إليهم.