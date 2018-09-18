اختناق 9 أشخاص في حريق شقة بالنعيمية في عجمان

المصدر: عجمان ـــ البيان

تمكنت فرق الاطفاء بالإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان من إخماد حريق شب في إحدى الشقق بسبب احتراق "مغسلة "ملابس ما أدى تلوث الشقة بالدخان، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم بمنطقة النعيمية، وأسفر الحريق عن 9 إصابات أشخاص من الجنسية العربية بحالات اختناق بسيطة، تم تعامل معها في موقع الحادث من قبل الإسعاف الوطني.





وتلقت منصة العمليات المشتركة بشرطة عجمان بلاغاً يفيد بنشوب حريق في إحدى البنايات السكنية في منطقة النعيمية، وعلى الفور تحركت فرق الدفاع المدني والإسعاف الوطني من مركز الإدارة والدوريات المختصة إلى موقع الحريق وتعاملت معه على وجه السرعة.

وناشد المقدم رائد عبيد الزعابي نائب مدير إدارة المراكز، إلى ضرورة التأكد من اشتراطات السلامة والوقاية في المنازل والشقق السكنية، كالتأكد من التمديدات والاجهزة الكهربائية وصيانتها بشكل دوري، إلى جانب توفير مطافئ الحريق اليدوية.