"مندوب" يسرق صندوق تبرعات مؤسسة خيرية

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

حددت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة اليوم، الـ 30 من شهر سبتمبر الجاري، موعداً للنطق بالحكم في قضية اتهام مندوب يعمل في احدى المؤسسات المعنية بجمع التبرعات وتوزيعها على المحتاجين.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ إلى الجهات المعنية يفيد بقيام موظف يعمل في مهنة "مندوب جمع تبرعات"، بسرقة مبالغ مالية من صندوق لجمع التبرعات يعود إلى ذات المؤسسة التي يعمل بها، قدرت قيمتها الاجمالية بنحو 5 الاف و500 درهم.

وبسؤال الموظف من قبل هيئة المحكمة عن التهم المنسوبة إليه أنكرها، مؤكداً عدم قيامة بارتكاب جريمة السرقة، مطالباً في الوقت نفسه من هيئة المحكمة الرأفة واستخدام اقصى درجات الرحمة في الحكم عليه.