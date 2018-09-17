وفاة شخصين وإصابة 5 إثر انفجار إطار حافلة بدبي

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي شخصان "رجل وامرأة" وأصيب 5 آخرون بإصابات تراوحت بين البسيطة والمتوسطة، وذلك في حادث انحراف حافلة ركاب وقع صباح اليوم على شارع الشيخ راشد بالاتجاه إلى دبي قبل نفق القرهود.

وقال العميد علي غانم مدير مركز شرطة المرقبات، إن إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، تلقت بلاغا في الساعة 9 و42 دقيقة يفيد بوقوع حادث مروري على شارع الشيخ راشد، وعلى الفور انتقلت الدوريات وفرق الإنقاذ والإسعاف إلى موقع الحادث، ليتبين أن حافلة صغيرة كانت تقل 7 أشخاص إضافة إلى السائق قد انحرفت عن الطريق نتيجة انفجار أحد اطاراتها واصطدامها بحاجز اسمنتي وعمود إنارة، ما أسفر عن وفاة رجل وامرأة فورا، وإصابة 4 ركاب من النساء بإصابات بسيطة، ورجل بإصابة متوسطة، وتم نقلهم إلى مستشفى راشد بدبي.

ووجه العميد علي غانم السائقين بضرورة الالتزام بسلامة المركبات وفحصها بصورة دورية وإصلاح الأعطال فيها لاسيما فيما يخص الإطارات نظرا لخطورة الحوادث الناجمة عن انفجار غير الصالح منها، وما ينتج عنه من تدهور وانحراف للمركبات.