يرتشي 100 ألف لإزالة مليوني درهم مخالفات شركة شحن

المصدر: دبي - رامي عايش

أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي، أمس، موظفاً عربياً بتهمة طلب رشوة قيمتها 100 ألف درهم، من مدير شركة شحن محلية، مقابل مساعدته في تخفيض «مخالفات مترتبة على الشركة، نتيجة تلاعبها بالمكشوفات التحليلية للمبيعات والقوائم المالية، للتهرب من سداد الرسوم البريدية المستحقة عليها للمجموعة»، من مليونين و400 ألف درهم، إلى 400 ألف درهم.

وأفاد المجني عليه، النيابة العامة، بأن المتهم البالغ من العمر 28 عاماً، أخبره «شفاهية» بأن القوائم المالية للشركة غير منتظمة، وأن هناك تلاعباً لإخفاء بعض عمليات الشحن للتهرب من سداد الرسوم البريدية المترتبة عليها، موضحاً أن المتهم توصل إلى هذه النتيجة، دون أن يدرك طريقة ترقيم بوليصات الشحن الصادرة من الشركة.

وأضاف أنه حاول شرح عملية ترقيم بوليصات الشحن للمتهم أكثر من مرة، لنفي فكرة التلاعب بالكشوفات أو التهرب من سداد الرسوم المستحقة على الشركة، لكنه لم يقتنع، وعرض عليه مساعدته، أنه في حال تسليمه 100 ألف درهم، وتخفيض قيمة المخالفات من مليونين و400 ألف درهم إلى 400 ألف درهم، لكنه لم يوافق على هذا العرض، وقرر إبلاغ الشرطة.