شرطة دبي تتابع فيديو توزيع أوراق نقدية على المارة في دبي

المصدر: دبي : شيرين فاروق

أكد مصدر أمنى في شرطة دبي انه جاري متابعة وتحديد هوية شخصين يبدو إنهما من الجنسية الآسيوية يقومان بتوزيع أموال نقدية على المارة بالشارع في دبي وذلك بعدما انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شخصين هذا الامر وجرى تناقل الفيديو دون أن تتضح حقيقته.

واشار المصدر إلى أن الشرطة اطلعت على الفيديو وأنها تدرسه في الوقت الراهن.

ويُظهر الفيديو، رجلين يرتديان الزي الخليجي التقليدي ويوزعان الأوراق النقدية على المارة في منطقة يبدو أنها جميرا بيتش ريزيدنس بدبي، والتي تعد من أهم المقاصد والوجهات السياحية بالإمارة.

وخلال حديثهما للمارة يقول العاملان إن الأوراق النقدية مقدمة كهدايا من رجل أعمال ومستثمر إماراتي معروف.