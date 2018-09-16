التقرير الطبي يفند ادعاءات فتاة حول تعرضها للاغتصاب

المصدر: أبوظبي – موفق محمد :

فند التقرير الطبي الشرعي، ادعاءات فتاة من جنسية آسيوية، حول تعرضها لواقعة اغتصاب جماعي من قبل 4 أشخاص آسيويين، بعد أن قام المتهم الخامس بتسليمها لهم مقابل حصوله على مبلغ 5 آالاف درهم.

وأظهر التقرير عدم وجود إصابات في جسد الفتاة أو في جسد المتهمين الـ 4 تدل على مقاومتها لهم، مما ينفي اقوالها في محاضر الشرطة والنيابة، بأنها قاومت المتهمين جميعا بشدة كلما أتى أحدهم لاغتصابها.

وقال محامي الدفاع الحاضر مع المتهم الخامس : ان تقرير الطبي الشرعي يشير أن مواقعة الفتاة كانت عن رضاء تام، اذ لا يعقل ان يتم اغتصابها من قبل رجال ولا يترك ذلك اثره عليها، مضيفاً : بأن الواضح من مجريات الدعوى بأن الفتاة كانت تعاني من ضائقة مادية، حيث إنها كانت هاربة من العمل لدى كفيلها وتحتاج للعمل والمال، ومن أجل ذلك طلبت مساعدة المتهم الخامس في الحصول على عمل.

وتابع: المتهم الخامس اتفق مع المتهمين من الأول والثاني والثالث والرابع على دفع مبلغ 5 آالاف درهم نظير الحصول على الفتاة، وبعد ان حصل على المبلغ لم يقم باعطاء الفتاة اي مبلغ، وبعد نشوب خلاف بينهم قامت بإبلاغ الشرطة والادعاء بأنهم قاموا باغتصابها، مشيراً إلى أن الواضح من أوراق الدعوى ان المتهمة لا تمانع على الاطلاق في المعاشرة، حيث ثبت من الأوراق معاشرتها جنسيا للمتهم الخامس ومع ذلك لم تنسب له ثمة اتهام باغتصابها.