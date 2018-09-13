مدني أبوظبي يخمد حريقاً ببناية قيد الإنشاء

المصدر: أبوظبي- البيان

دعت الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي إلى ضرورة الالتزام باشتراطات السلامة والوقاية في المباني قيد الإنشاء ومختلف المنشآت التجارية، وكانت الفرق المختصة أخمدت حريقاً شب بمخلفات في سطح بناية "قيد الإنشاء" بجزيرة السعديات في أبوظبي واخلاء جميع العمال المتواجدين بالموقع، دون وقوع إصابات.

وأوضح العميد محمد معيوف الكتبي، مدير عام الدفاع المدني في أبوظبي، أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة ملابسات وأسباب الحريق، داعياً إلى ضرورة التأكد من طرق تخزين المواد في الأمكنة الآمنة مع توفر طفايات حريق بشكل كافي.

وكان مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي تلقى بلاغاً يفيد بنشوب حريق ببناية قيد الإنشاء بجزيرة السعديات في أبوظبي، وعلى الفور تحركت فرق الدفاع المـدني من مركزي السعديات وياس، والدوريات المختصة إلى موقع الحريق وتعاملت معه على وجه السرعة.