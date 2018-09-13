يخطف ويسرق.. وينتحل صفة موظف عام

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

نظرت محكمة جنايات الشارقة قضية اختطاف وسرقة؛ المتهم فيها شخص من جنسية آسيوية، على انتحال صفة موظف عام وأقدم بمعاونة آخرين هاربين على خطف شخص وسرقته بالإكراه.

وواجهت الهيئة القضائية المتهم الذي مثل أمامها بتهمة السرقة المقرونة بالخطف والاعتداء بأن قام بمعاونة اثنين آخرين بانتحال شخصية موظف عام والاعتداء على المجني عليه وخطفه وسرقته بالإكراه.

وذلك عن طريق تقيده ووضعه داخل سيارة المتهم، لكنه أنكرها جميعها، وأكد أنه أثناء شربه للشاي تفاجأ بجلب صديقه (ع.ا) وبرفقته شخص ثانٍ للمجني عليه مقيداً ووضعوه داخل سيارته في محل الواقعة.

مشيراً إلى أنه عندما شاهد المجني عليه داخل مركبته أنزلهم، وتوجه بمفرده إلى منزله. وطلب محامي المتهم أجلاً لتقديم الدفاع، وأجلت المحكمة القضية لجلسة 3 أكتوبر المقبل لتقديم الدفاع مع استمرار حبس المتهم.