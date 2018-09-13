سرقا مستحضرات تجميل بـ«سوء فهم»

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

تواجه فتاة وشاب عربيان تهمة سرقة مستحضرات تجميلية وملابس من أحد العلامات التجارية المشهورة في الشارقة قدرت قيمتها بـ 1100 درهم.

وباشرت محكمة جنح الشارقة النظر في القضية التي تم فتح بلاغ فيها في شهر يونيو الماضي بعد أن كشفت صفارات الإنذار الموجودة على باب المحل محاولة السرقة.

وبتفتيش حقيبة السيدة من قبل رجال الأمن المتواجدين تم العثور بحوزتها على بعض الملابس والمستحضرات التجميلية، ما دعا العاملين إلى إبلاغ الشرطة التي حضرت على الفور وحررت بلاغاً بالواقعة تم تحويله إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات حيث وجهت لهما بدورها تهمة الشروع في السرقة.

ونفى المتهمان قيامهما بالسرقة، وأكدا أن المسألة كانت عبارة عن سوء فهم، وأنهما تصالحا مع أصحاب الشأن أمام الشرطة، وتنازل الشاكي عن الشكوى، وطلب المتهمان مهلة لمراجعة الشاكي، وعليه منحت المحكمة أجلاً في القضية لجلسة 11 أكتوبر المقبل.