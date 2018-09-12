اتهام لاعب كرة قدم بالإساءة إلى ناديه عبر موقع "تويتر"

المصدر: أبوظبي- موفق محمد

نظرت محكمة جنح أبوظبي في جلستها المنعقدة اليوم في قضية لاعب كرة قدم مشهور، يتهمه ناديه بنشر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من شأنها أن تجعل النادي في محل للازدراء.

وأشار أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى أن اللاعب قام بسب واسند واقعة من شأنها أن تجعل ناديه محل عقاب وازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية و نشر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اتهم فيها النادي بالتزوير وعزمه تقديم بلاغ، مرفقاً بالتغريدة صورة من إقرار منسوب صدوره إليه، وكان ذلك باستعمال وسيلة تقنية معلومات.

وتضمنت التغريدة التي نشرها اللاعب عبر حسابه تويتر، "يا جماعة الخير، حد فيكم يروح يفهم الإدارة بأن تزوير البنود ليس بهذه الطريقة، رونالدو وميسي ما يدفعون ١٠ ملايين عند تغيبهم عن التدريب... آسف لأني راح أقدمها للشرطة لإثبات صحتها من عدمها. سبحان الله" وأرفق بها صورة للإقرار الذي يشكك فيه.

وفي بداية الجلسة حضر اللاعب برفقة محاميه، كما حضر المحامي الموكل من النادي، حيث طالب "محامي اللاعب" هيئة المحكمة، بإحضار المستند الأصلي الذي يطعن عليه اللاعب بالتزوير، وذلك لإثبات إذا كان المستند صحيح أو لا، وقال: "إذا كان المستند مزور فلا جريمة بحق موكلي، أما وإذا كان المستند صحيح فإن موكلي سيتحمل المسؤولية بأن قام بالتشهير".

وقال: "موكلي لاعب كرة محترف متعاقد مع نادي معروف وهو أيضا أحد أعضاء المنتخب الوطني ومرتبط بالنادي بعقد ينظم العلاقة بين الطرفين ويحدد الالتزامات المتبادلة بينهما، مضيفاً " بأنه في إطار تنفيذ بنود العقد حدثت خلافات بين الطرفين بشأن المستحقات المالية لموكلي لدي النادي وإدعاء النادي بأن اللاعب لا ينتظم في التدريب وقد عجز الطرفان عن التوصل لحل لهذه الخلافات فسلكا الطريق الذي رسمه القانون لحل الخلافات باللجوء لغرفة فض المنازعات باتحاد كرة القدم".

وتابع المحامي: "تفاجأ موكلي بتقديم النادي إقرار منسوب صدوره وقد حوي الإقرار تعهدات والتزامات لم يقرها أو يلتزم بها فما كان منه إلا أن استخدم حقه المشروع في القانون بأن يطعن بالتزوير".

جدير بالذكر أن نص الإقرار الذي يشكك فيه اللاعب يتضمن بأنه سوف يلتزم بجميع بنود عقده مع شركة كرة القدم التابعة لناديه، بالإضافة إلى التزامه بعدم الغياب عن أي تدريب من التدريبات اليومية والمعسكرات التدريبية وجميع المباريات الرسمية والودية.

ونص الإقرار على أنه لن يقوم بالتصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال قنوات التواصل المسموعة أو المرئية دون إذن كتابي من النادي، والالتزام بعدم التصريح نهائياً لأي وسيلة من وسائل الإعلام بجميع أنواعها بدون إذن كتابي.

وأشار الإقرار إلى أنه في حال مخالفته للوائح التي تسلمها وقبلها جميعاً دون تحفظ، أو أي من اللوائح المنظمة لنشاط كرة القدم سواء المحلية أو الدولية أو الآسيوية فإن اللاعب يقر بحق الشركة النادي الرياضية لكرة القدم في فسخ عقده مباشرة دون الالتزام برفع الأمر للجان الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، بالإضافة إلى سقوط جميع حقوقه التعاقدية لدى النادي عند ارتكابه أي مخالفة، مع الالتزام بسداد مبلغ إجمالي وقدره 10 ملايين درهم إماراتي لشركة النادي الرياضية.