مخالفات وبطاقات صفراء للسائقين بقرب المدارس في أبوظبي

المصدر: وام

حثت مديرية المرور والدوريات في قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي على ضرورة الالتزام بقوانين وأنظمة المرور والحرص على تعزيز السلامة لطلبة وطالبات المدارس.

وكانت المديرية حررت مخالفات تحذيرية للسائقين المخالفين بالقرب من المدارس وفي محيطها ضمن فعاليات حملة العودة للمدارس بالتعاون مع الشركاء تحت شعار "خلونا نعبر".

وأكد المقدم أحمد خادم القبيسي رئيس قسم الضبط المروري بإدارة مرور أبوظبي أن المخالفات التحذيرية إضافة إلى البطاقات الصفراء تهدف إلى تعزيز الإيجابية لدى قائدي المركبات والحافلات المدرسية وتتيح لهم الفرصة لمراجعة سلوكياتهم المرورية السلبية وحثهم على الالتزام بالقوانين خصوصاً عند نقل الطلاب وضمن الحرص على توفير البيئة المرورية الآمنة ضمن الأولوية الاستراتيجية لشرطة أبوظبي في جعل الطرق أكثر أمنا.

ووضح ان المخالفات التحذيرية ينفذها أقسام الضبط المروري بمختلف مناطق إمارة أبوظبي أمام المدارس وتتضمن توجيه تحذير أو بطاقة صفراء للسائق المخطئ مروريا على أن لا تكون هذه المخالفات من الدرجة الأولى حيث يتم تنبيه السائق إلى المخالفة التي ارتكبها حتى يتداركها لاحقا ولا يكررها.

ودعا القبيسي السائقين إلى تدارك أخطاءهم المرورية من خلال الالتزام بالقوانين وعدم تكرار ارتكاب المخالفات التي يترتب عليها تسجيل نقاط مرورية.