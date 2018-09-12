ضبط 2000 مطلوب في عجمان منذ مايو 2017

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أنجزت دوريات «أمان» التابعة للقيادة العامة لشرطة عجمان العديد من المهام التي أوكلت إليها منذ انطلاقتها نهاية شهر مايو العام الماضي، حيث تم ضبط 2000 متهم مطلوب في قضايا مختلفة سجلت في عدد من إمارات الدولة ضمن النظام الجنائي الموحّد.

كما تم تقديم 1900 خدمة للجمهور في الطرقات العامة تعطلت مركباتهم ومساعدتهم بإصلاح الأعطال وإفساح الطريق لحركة السير ومساهمة أفراد الدوريات في تقديم المساعدات الإنسانية لكبار السن والأطفال لقطع الطرقات ونجحت الدوريات في تحقيق زمن استجابة 8 دقائق للوصول لموقع الحدث، وأسهمت هذه المهام في تعزيز الأمن والسلامة في المناطق السكنية والصناعية، وذلك بتواجد الدوريات التي تجوب الإمارة على مدار 24 ساعة.

تعزيز

وقال النقيب عيسى محمد الشامسي، رئيس قسم الإسعاف والإنقاذ بشرطة عجمان، لـ«البيان» إنه تم إطلاق 10 دوريات جديدة مؤخراً.

وذلك لتعزيز دور الشرطة في خدمة المجتمع وتعزيز الأمن والسلامة، لافتاً إلى أن عدد دوريات «أمان» بلغ 20 دورية تعمل في كافة المناطق السكنية والتجارية والصناعية وبهدف مواكبة التطور العمراني والكثافة السكانية التي تشهدها الإمارة ولتحقيق الأمن والأمان وفق استراتيجية وزارة الداخلية وبتوجيهات القائد العام لشرطة عجمان لتقديم يد العون والمساعدة لأفراد المجتمع وتعزيز العلاقة بين الشرطة والمجتمع.

مكافحة الجريمة

وأفاد بأنه تم إطلاق الدوريات نهاية شهر مايو عام 2017 بعدد 10 دوريات، والآن تعمل 20 دورية وزيادة عدد العاملين في الدوريات من 60 فرداً إلى 80 بهدف التوسع في الخدمات الأمنية ولتعزيز الأمن في الأحياء السكنية وضبط المشتبه فيهم والتحقق من هوياتهم.

موضحاً أنه تم ضبط 2000 متهم مطلوب في قضايا مختلفة من قبل كافة إمارات الدولة، إضافة إلى إنجاز 1900 خدمة قدمت للجمهور في الطرقات العامة لاسيما الذين تعطلت مركباتهم ومساعدتهم في إصلاحها وإفساح الطريق للحركة المرورية.

وأكد النقيب الشامسي أن الشرطة تلقت العديد من رسائل الشكر والإشادة نتيجة لسرعة استجابة دوريات أمان إلى موقع الحدث والذي بلغ 8 دقائق منذ تلقي البلاغ من غرفة عمليات الشرطة، كما تتابع الدوريات حالات غياب الأشخاص من ذويهم والبحث عنهم، مؤكداً أنه تم العثور على كافة الأشخاص الذين وردت بلاغات تفيد تغيبهم عن أسرهم والوصول إليهم لاسيما الأطفال صغار السن.

دورية شاملة

وذكر النقيب الشامسي أن طموح القيادة العامة لشرطة عجمان إلى أن تصبح دوريات «أمان» شاملة تعمل في جميع المجالات الأمنية في الإمارة لمواكبة التطور العمراني والكثافة السكانية التي تشهدها مدينة عجمان، وتسهم في تقليل نسبة الجرائم والوصول إلى مواقع الحدث بأسرع وقت ممكن، لتعزيز مسيرة الأمن والسلامة بين أفراد المجتمع.