شرطة دبي توقع بناشطين دوليين في تهريب المخدرات

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت شرطة دبي القبض على أفراد ثلاث عصابات، بحوزتهم نحو 52 كغ من الهيروين والكوكايين ومخدر الحشيش في ثلاث عمليات نوعية.

وأوضح اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، أن تفاصيل العملية الأولى تعود إلى رصد عيون رجال مكافحة المخدرات لعصابة تتكون من أشخاص آسيويين يحاولون جلب المخدرات بواسطة أحد المراكب البحرية " اللنش"، من موطنهم الأصلي إلى دبي، وتابعت الفرق المختصة جميع تحركات أفراد العصابة، وتمكنت من الإيقاع بهم متلبسين في كل من منطقتي القصيص ومرسى دبي، وبحوزتهم 14كيلو و400غرام من مخدر الهيروين.

أما العملية الثانية، فقال اللواء المنصوري إن رجال مكافحة المخدرات تمكنوا من إلقاء القبض على 3 أشخاص، خليجي وآسيوي وأفريقي، متلبسين في أحد المراكز التجارية بدبي، وهم يستلمون ثمن السموم التي يجلبونها بقصد الترويج عن سابق إصرار وتصميم، مستهدفين بها شباب الوطن، وقد بلغت كمية المضبوطات ما يزيد عن 24 كيلو و400 غرام من مخدر الحشيش قام بجلبها زعيم العصابة الخليجي الجنسية إلى الدولة بواسطة خليجي آخر مقيم في دولة مجاورة، وبالتعاون مع تاجر للمخدرات آسيوي الجنسية يقيم في موطنه الأصلي.

مساحة جغرافية واسعة

وفي العملية الثالثة، أكد اللواء المنصوري على أهمية إفشالها وإلقاء القبض على التشكيل العصابي لها، نظرا لعمل المتاجرين بالسموم على مساحة جغرافية واسعة من العالم، تمتد من أمريكا الجنوبية إلى آسيا فأفريقيا، مبينا أن هذه العصابة كانت تستغل خطوط الشحن البحري وحركتي الاستيراد والتصدير والترانزيت بدبي للاتجار بالسموم، موضحاً أن معلومات توفرت لدى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون والتنسيق مع جمارك دبي، عن وجود حاوية مشبوهة دخلت إلى ميناء دبي، وثمة أشخاص من جنسيات عربية وآسيوية يحاولون تخليصها وإعادة تصديرها إلى بلد عربي أفريقي، فوضعت الخطة المناسبة للإيقاع بأفراد العصابة متلبسين، وتمت مداهمة الحاوية بحضور المخلصين لأوراقها بعد أن تم إلقاء القبض عليهم فتبين أن فيها ما يزيد عن13 كغ من مخدر الكوكايين ضمن مواد للتغليف، وقد كانوا بصدد تصديرها إلى دولة عربية أفريقية شقيقة بموجب توجيهات من شخص عربي آسيوي، وآخر عربي أفريقي، بحجة إدخالها على أنها شحنة زيوت أصباغ، وقد قبض على جميع أفراد العصابة وعددهم 6أشخاص، أربعة منهم كانوا داخل الدولة، واثنان قبض عليهما وهما قادمان بشكل فردي إلى الدولة عبر مطار دبي الدولي.

وأشاد اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، بجهود كوادر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على نجاحهم في تنفيذ ثلاث عمليات وصفها بالنوعية، نظرا لما أنجزته الكوادر خلال تلك العمليات، واتسامهم باليقظة والدقة في التخطيط، والأداء المتقدم عالي المستوى في مختلف المراحل.