نجاة 30 عاملة من حريق بسكنهن في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

ساهمت العناية الإلهية وسرعة تدخل رجال الدفاع المدني في رأس الخيمة في نجاة 30 عاملة من حريق اندلع في ساعة متأخرة من مساء الإثنين في أحد المساكن بمنطقة الرمس.

وقال العميد محمد عبد الله الزعابي مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة إنه تم توجيه فرقة إطفاء من مركز الحليلة فور تلقي البلاغ إلى المكان وكانت النيران تشتعل في المنزل الذي يضم 30 عاملة مكفولات على إحدى الشركات وتبين وجود 5 أسطوانات غاز في المكان .

وأضاف العميد الزعابي أن رجال الفرقة أخلوا اولا السكن من العاملات حفاظا على سلامتهن وباشروا في إخماد الحريق بالمياه وسيطروا على الحريق الذي خلف خسائر مادية فقط دون أي إصابات تذكر.

وأشاد مدير إدارة الدفاع المدني بسرعة وصول فرقة الإطفاء وجهود عناصرها مما ساهم في منع وقوع إصابات جسمانية ، مشيرا إلى أنه لم تحدد اسباب وقوع الحريق وسلم للشرطة لإجراء اللازم .