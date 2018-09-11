يورط أخاه في قضية مخدرات ليتنصل من التهمة

المصدر: دبي - رامي عايش

لم يجد زائر أفريقي حيلة للخلاص من قبضة رجال الجمارك ومكافحة المخدرات في مطار دبي، الذين ضبطوا بحوزته كبسولات مخدرة، سوى الادعاء بأن هذه الممنوعات ليست له، وإنما لأخيه المقيم في الدولة، إلا أنه لم ينجح في إقناعهم بأنه لا يعلم بوجودها داخل الحقيبة التي كان يحملها، خصوصا وأنها كانت موجودة على سطح الأغراض التي كانت داخل تلك الحقيبة ويمكن مشاهدتها بسهولة.

وأحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي أمس الزائر البالغ من العمر 28 عاماً بتهمة جلب وحيازة مؤثرات عقلية عبارة عن 1120 كبسولة تحتوي على مادة بريجابالين.

وشهدت مفتشة في جمارك دبي أمام النيابة العامة بأنه تم الاشتباه بالزائر المتهم لدى وصوله إلى صالة تفتيش المسافرين في المطار، ليصار إلى تفتيش حقيبته اليدوية التي كان يحملها، ويتبين بعد ذلك أنها تحتوي على كمية كبيرة من الكبسولات الدوائية المدون عليها «بريجالين».

وأضافت أنه بسؤال المتهم عن تلك الكبسولات أفاد بأنها ليست له وإنما سيسلمها لأخيه المتواجد في دبي، وأنه لا يعلم بوجودها داخل الحقيبة، بالرغم من أنها «كانت موضوعة على سطح الأغراض بصورة عادية ولم تكن مخبأة في الجيوب أو بين الأغراض».

الماريجوانا

وفي قضية ثانية، أحالت النيابة العامة إلى الجنايات زائراً أفريقياً آخر، بتهمة جلب وحيازة 86 لفافة ورق نبات تحتوي على 620 غراماً من الماريجوانا، و400 قرص ترامادول بقصد الترويج لها.

وأفادت مفتشة جمارك النيابة العامة بالاشتباه بكثافة غير طبيعية في أمتعة المتهم لدى وصوله صالة القادمين في المطار، ليتبين بعد تفتيشها احتواؤها على السموم المخدرة التي أنكر «الناقل» صلته بها في ذاك الوقت.