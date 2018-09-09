بالفيديو.. شرطة دبي ترافق سائحة في جولة بأرجاء الإمارة للعثور على محفظتها

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكنت الدوريات السياحية لشرطة دبي من العثور على محفظة لسائحة أميركية وإعادتها بكامل محتوياتها، بعد أن فقدتها أثناء قيامها بجولات سياحية عدة في أرجاء مختلفة من إمارة دبي، وإصابتها بهلع شديد من فقدانها لمبالغ مالية وبطاقات إئتمانية تحتويها المحفظة.

وتفصيليا، قامت السائحة ديان ماري أروين بإبلاغ مركز شرطة الموانئ بفقدانها المحفظة وما تحتويه من أوراق مهمة وبطاقات إئتمانية ومبالغ مالية، معربة عن خوفها الشديد من عدم استعادتها المحفظة نظرا لعدم امتلاكها أي مصدر مادي آخر تعتمد عليه، كما أنها لا تعرف أحدا في الدولة التي تزورها للمرة الأولى.

وعليه توجهت دورية الشرطة السياحية للقاء السائحة، وبالاستماع إلى خط سيرها وجولاتها التي نفذتها في سيارة ليموزين، شرع الضباط بالبحث في المركبة ولم يتم العثور على المحفظة، ثم بدأت الدورية بالانتقال برفقة المذكورة إلى كافة الأماكن التي ارتادتها بدءا من مطعم في برج خليفة ثم شاطىء أم سقيم بالقرب من فندق شاطئ جميرا ثم جزيرة النخلة وأماكن أخرى التقطت فيها صورا تذكارية، كما تأكدت الشرطة من قسم المعثورات في مركز شرطة بردبي دون جدوى، وبالتوجه إلى فندق أرماني بعد تحديد مسار دخولها وخروجها ولقاء مشرف الأمن هناك ومراجعة سجلات المعثورات في الفندق تم العثور على المحفظة بكامل محتوياتها، ووجهت المذكورة الشكر إلى شرطة دبي والقائمين عليها على جهودهم لمساعدتها في العثور عليها.