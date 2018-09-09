السيطرة على حريق بالشارقة.. ولا إصابات

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

تمكنت فرق الدفاع المدني في الشارقة من السيطرة على حريق اندلع عصر أمس ببناية مركز الفردان، على كورنيش البحيرة، من دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وهرعت عربات الدفاع المدني والإسعاف الوطني لموقع الحادث لإخماد الحريق والتأكد من سلامة السكان. بعد أن ورد بلاغٌ لغرفة العمليات بشرطة الشارقة الساعة 3:27 عصراً، يفيد بوقوع حادث حريق ببناية مركز الفردان، في الطابق الـ17.

وفور وصول فرق الدفاع المدني لموقع الحريق، تبين تفاعل رجال أمن البرج وتحركهم للسيطرة على الحريق، حيث تمكنوا من إخلاء البرج السكني والمركز التجاري إضافة إلى الفندق بالبرج من السكان والنزلاء تحسباً لأي ضرر ولضمان سلامة الأرواح، فيما سيطرت فرق الإطفاء على الحريق، خلال نصف ساعة من زمن البلاغ، من دون وقوع إصابات بشرية أو مادية في الشقة، حيث إن الحريق نتج عن احتراق ثلاجة تبريد المياه، بعد اشتعالها متسببة بانبعاث دخان كثيف من نوافذ البرج.