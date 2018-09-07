يرتشي 9 آلاف درهم عن كل تصريح خاص لتظليل المركبات

المصدر: دبي - رامي عايش

كشفت النيابة العامة امام محكمة الجنايات في دبي عن موظف خدمة عملاء في إحدى الشركات الحكومية، باستغلال صلاحياته الممنوحة إليه، واستخراج تصاريح خاصة بتظليل نوافذ المركبات بنسبة 50% بما فيها النافذة الأمامية، مقابل حصوله على رشوة بقيمة 9 آلاف درهم عن كل تصريح.

وأوضحت النيابة أن المتهم تلقى رشى بقيمة إجمالية وصلت إلى 117 ألف درهم، مقابل استغلال وظيفته في الدخول إلى النظام المشترك ما بين الشركة المذكورة، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي المعمول به في قسم التسجيل بالمبنى الرئيسي للشركة، ومن ثم الولوج إلى الملفات الإلكترونية الخاصة بكل مركبة من تلك المركبات وإضافة واستخراج تصاريح تلوين من نوع 50% جانبي وخلفي وأمامي بالكامل لنوافذ تلك المركبات خلافاً للشروط المعمول بها للحصول على تلك النوعية من التصاريح، وذلك بواقع 9 آلاف درهم عن كل تصريح للمركبة الواحدة، ومن ثم طباعة رخص «ملكيات» جديدة لتلك المركبات وتسليمها للمتهم الثاني الذي عرض عليه الرشوة.

وبحسب أمر الإحالة في القضية فإن الموظف المذكور لا يملك صلاحية إصدار تصاريح التظليل بالنسبة المشار إليها.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم الثاني تهمة عرض عطايا على المتهم الأول مقابل قيام الأخير بفعل ما بمناسبة أداء واجباته الوظيفية، وذلك بأن أرسل إليه عبر برنامج الواتساب صور تراخيص «ملكيات» لـ 13 مركبة مسجلة بأسماء عدة أشخاص، وعرض عليه مبالغ مالية بقيمة إجمالية وقدرها 117 ألف درهم.