احتراق منزل بالفجيرة يودي بحياة رب الأسرة اختناقا

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

احترق منزل مواطن في منطقة الفصيل بالفجيرة فجر اليوم في تمام الساعة الثانية و 44 دقيقة مما تسبب في وفاة رب الأسرة وهو في العقد الثالث من عمره اختناقا، فيما نقلت الزوجة إلى مستشفى الفجيرة لتلقي العلاج اللازم، وتم انقاذ 9 أفراد من الأسرة وخادمتين .

وتفصيلاً تلقت غرفة عمليات الدفاع المدني بلاغاً يفيد بوجود حريق في منزل بمنطقة الفصيل وعلى الفور هرعت فرق الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث وسارعت في إخماد الحريق، حيث تبين وفاة رب الأسرة وإصابة الزوجة وتم نقلها إلى مستشفى الفجيرة لتلقي العلاج.

ودعا مدير الدفاع المدني بالفجيرة العميد علي الطنيجي إلى عدم ترك الأجهزة الكهربائية في حالة تشغيل الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع حرارة الجهاز مما قد يؤدي إلى نشوب الحرائق، داعيا كافة الأسر لأخذ الحيطة والحذر في استخدام الأجهزة وأن يتم تحري مطابقتها للشروط والمواصفات المعتمدة، مشددا على توفير اشتراطات الوقاية والسلامة في المنازل كتركيب كاشف الدخان وتوفير طفاية البودرة الكيميائية أو ثاني أوكسيد الكربون للتدارك الحرائق ومنع تفاقمها.

مؤكداً على أن حملات التوعية لا تكفي إن لم يهتم ويفقه الشخص بنتائج التصرفات الفردية التي تشكل خطراً جسيماً على سلامة الأرواح والممتلكات، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفى بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.