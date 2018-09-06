محكوم يعتدي على رجال الشرطة

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

باشرت الهيئة القضائية في محكمة جنايات الشارقة، النظر في قضية اعتداء على أفراد من الشرطة أثناء أداء عملهم، المتهم فيها شخص من الجنسية الآسيوية، تبين أثناء التدقيق على حالته الجنائية، أنه محكوم في قضية بإمارة أخرى.

الواقعة حدثت عندما أوقفت الشرطة المتهم، وطلبت منه إبراز هويته الوطنية، وعند التدقيق عليها، تبين أنه هارب من تنفيذ حكم قضائي صدر بحقه بعد ثبوت إدانته «بخلوة غير شرعية»، وعندما أراد رجال الشرطة تحويله إلى التوقيف، بغية تحويله إلى الجهة المختصة لتنفيذ الحكم الصادر، أبدى مقاومة شديدة، اعتدى على أثرها على أحد أفراد دورية الشرطة.

وبمواجهته، أنكر التهمة جملة وتفصيلاً، وقال: إنه كان محكوماً في قضية (خلوة غير شرعية) في أبوظبي، وتقدم بطلب لهيئة المحكمة للإعفاء عنه، وهو ينتظر النتيجة وليس هارباً، ودفع ببراءته من تهمة مقاومة رجال الشرطة، وعليه، قررت المحكمة تأجيل القضية لـ 23 سبتمبر الجاري، لاستدعاء شهود الإثبات للاستماع لأقوالهم ومواجهة المتهم فيها.