انخفاض عدد الجرائم المقلقة في عجمان خلال 7 أشهر

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

بلغ عدد الجرائم التي تم التعامل معها في مراكز شرطة عجمان وسجلت في المضابط 3419 جريمة خلال الأشهر السبعة الماضية، فيما وصلت الجرائم المقلقة 241 جريمة، مسجلة انخفاضاً في نسبتها في إمارة عجمان مقارنة بالفترة نفسها من 2017، وفقاً لما كشفه اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة الإمارة.

وأكد اللواء النعيمي مضاعفة الجهود من أجل مواجهة كافة الجرائم وتعزيز مسيرة الأمن والسلامة بين أفراد المجتمع، لافتا إلى دور دوريات «أمان» في عملية إحكام الرقابة على الأحياء السكنية والمناطق الصناعية وزيادة عدد الدوريات لمواكبة التطور العمراني والكثافة السكانية التي تشهدها الإمارة.

وقال القائد العام لشرطة عجمان في تصريحات خاصة لـ«البيان»: إن العام الماضي شهد تسجيل 499 جريمة مقلقة، فيما وصلت الجرائم المقلقة خلال الأشهر السبعة الماضية إلى 241، وأرجع الأمر إلى تطبيق استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تحقيق الأمن والسلامة في ربوع الوطن.

وذكر اللواء النعيمي أن عدد الخدمات الإلكترونية والذكية التي قدمتها الشرطة خلال الأشهر السبعة الماضية بلغت 55 خدمة ذكية، وأبرز آخر الخدمات المستحدثة هي استخراج رخصة القيادة، واستخراج المركبات المسجلة، إضافة إلى خدمة الاستعلام عن الحوادث المرورية برقم القاعدة، وبينما بلغ عدد المستخدمين الفعالين لتطبيق شرطة عجمان 23.3 ألف مستخدم، وبلغ إجمالي الخدمات الإلكترونية والذكية التي تم تقديمها عبر بوابة شرطة عجمان خلال الأشهر الثمانية الماضية 14723 خدمة.

وأكد اهتمام وحرص القيادة العامة لشرطة عجمان على رفع نسبة استخدام التطبيقات الذكية واستقطاب أكبر شريحة ممكنة من المتعاملين، باعتبارها إحدى القنوات التي وضعت ضمن استراتيجيات الحكومة الذكية لرفع نسبة التحول الإلكتروني الذكي، واستخدام التطبيقات الحكومية الذكية، وزيادة التوعية بالخدمات الذكية المقدمة من الشرطة.

دعم اجتماعي

وعن أبرز أعمال الدعم الاجتماعي أشار إلى أن مركز الدعم الاجتماعي التابع لشرطة عجمان استقبل 210 حالات اجتماعية، تم حل 205 منها بنسبة بلغت 95.3% وتنظيم 8 محاضرات توعوية، كما تم توزيع 1070 مطويات توعوية استفاد منها 1110 من الجمهور.

ونفذت شرطة عجمان 22 مبادرة مجتمعية، استفاد منها 3000 شخص.

زيارة

زار اللواء الشيخ سلطان النعيمي قائد عام شرطة عجمان، مركز شرطة الجرف الشامل ومركز الدعم الاجتماعي، ووجه بضرورة تقديم الخدمات الأمنية والمرورية والمجتمعية لكل القاطنين في اختصاص المركز، والتي تشمل منطقتي الجرف السكنية والصناعية.عجمان - البيان