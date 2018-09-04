مهندس يحاول الهروب من توقيف الشرطة

المصدر: دبي - رامي عايش

كشفت النيابة العامة في دبي عن محاولة مهندس عربي الهروب من توقيفه داخل مركز شرطة المرقبات بعد إحضاره على ذمة قضايا سرقات.

وجاء في أمر الإحالة الذي نظرته الهيئة القضائية في محكمة الجنايات أن المتهم قاوم بالقوة أحد أفراد الشرطة الذي حاول منعه من الهرب من توقيف التحريات في مركز الشرطة المذكور، وألحق بالمجني عليه إصابات.

وأفاد المجني عليه للنيابة العامة بأن المتهم استغل خروجه من الغرفة إلى الغرفة المقابلة لإحضار بعض الأوراق، ليفاجأ لدى عودته بصوت ارتطام جسم بالأرض، وهو الصوت الناتج عن وقوع المتهم أثناء محاولته الهرب من التوقيف من خلال التسلق على الحاجز المعدني للحجز، مستغلاً وجود فراغ بينه وبين السقف.وأضاف المجني عليه أن المتهم سارع بعد نهوضه عن الأرض إلى الخروج من الغرفة، لكنه أمسك به قبل أن يتعرض إلى ضربة منه ودفعه باتجاه الجدار، وحينها تمكن المتهم من الخروج من الغرفة محاولاً الهرب عبر بعض نوافذ الغرف المجاورة، لكنه فشل، فعاد ثانية إلى غرفة التوقيف التي كان موجوداً فيها، وتمت السيطرة عليه.