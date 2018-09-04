إخماد حريق بمنشأة نجارة في صناعية العين

المصدر: أبوظبي - العين

أخمدت فرق الدفاع المدني والتدخل السريع في العين حريقاً شبّ أمس بمحل نجارة خشب، وامتد إلى عدد من المنشآت المجاورة في المنطقة الصناعية بمدينة العين.

وأوضح العميد محمد معيوف الكتبي، المدير العام للدفاع المدني في أبوظبي، أن غرفة العمليات تلقّت بلاغاً عند الساعة الخامسة و55 دقيقة مساء باندلاع حريق في منشأة للنجارة، وباشرت مهامها في إطفاء الحريق، بمشاركة مراكز الدفاع المدني في الصناعية وهيلي والعقابية والظاهر، والسيطرة عليه والحيلولة دون انتقاله إلى المنشآت المجاورة.

وحث الكتبي الجمهور على عدم التجمهر بمواقع الحوادث الذي يشكّل إعاقة لفرق الإطفاء عن الوصول بالسرعة المطلوبة ومباشرة عملها، ودعا إلى أهمية الحرص على استقصاء معلومات الحوادث وغيرها من مصادرها الرسمية.