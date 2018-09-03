تأجيل قضية سب وقذف "كشونة" إلى جلسة 17 سبتمبر

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

قررت محكمة جنح أبوظبي أمس تأجيل قضية سب وقذف "كشونة" - خليجية من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي - والمتهم فيها خليجي من مشاهير مواقع التواصل أيضاً - بتوجيه عبارات قذف وسب للمجنى عليها ، إلى جلسة 17 سبتمبر المقبل للدفاع وتقديم لائحة ادعاء بالحق المدني .

وقالت المحامية عبير الدهماني المحامية، أن موكلتها إحدى الشخصيات العامة وهي ممثلة مشهورة بالدولة وقدمت العديد من المسرحيات والمسلسلات وغيرها من الأعمال الفنية ويعرفها القاصي والداني باسم "كشونة" ولديها العديد من الجماهير والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أنه عندما صدر قرار السماح للنساء بقيادة السيارات في المملكة العربية السعودية، شاركت موكلتي كأول سيدة إماراتية تقود سيارة في السعودية، مع أول سيدة كويتية تقود سيارة في السعودية وهكذا بمشاركة عدد كبير من المشاهير من عدة دول وقد انتشر الخبر على الصحف ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت أنه بعد أيام على ذلك تفاجأت موكلتي بقيام المشكو في حقه، وهو أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، بتسجيل مقطع فيديو تعليقاً على الحدث، وقام فيه بسبها وقذفها بأبشع الألفاظ ووصفها بأبشع الأوصاف، ونسب إليها ما يحط من سمعتها وقدرها ويخدش شرفها وحياءها ويعرض بسمعتها وقام بنشر المقطع على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

ولفتت الدهماني إلى أن موكلتها أصيبت بأضرار معنوية جسيمة، حيث قام عدد غفير من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإرسال المقاطع للمجني عليها بعد أن تم تداولها بشكل واسع وكبير.

وأشارت إلى أن المادة 20 من مرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومة تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام جريمة القذف المقررة في الشريعة الإسلامية، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تتجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات".

كانت النيابة العامة في أبوظبي قد أمرت بحبس المشكو في حقه - وتم تكفيله - على خلفية نشرة مقطعاً عبر حسابة الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" بتاريخ 26 يونيو يظهر فيه وهو يوجه عبارات شتم وقذف في حق المجنى عليها.