إصابة آسيوي باقتحام مركبة لأحد البنوك

المصدر: دبي - رامي عايش

اقتحمت مركبة دفع رباعي، مساء الخميس، مقر أحد البنوك الواقعة في مركز برجمان التجاري في دبي، ما أدى إلى إصابة أحد العملاء بإصابة متوسطة أثناء استخدامه جهاز الصراف الآلي.

وقال المقدم فيصل القاسم، مدير إدارة الإعلام الأمني في شرطة دبي، إن الحادث وقع نتيجة انشغال السائق بغير الطريق، ما أدى إلى انحراف المركبة عن مسارها، وصعودها فوق الرصيف متجاوزةً الحاجز الحديدي المخصص للمشاة، قبل أن تقتحم الواجهة الزجاجية الخارجية للبنك المتضرر وتستقر داخل مكاتبه، بعد تسببها في إصابة أحد العملاء من جنسية آسيوية، وهو في عقده الرابع من العمر.

وأكد القاسم أن السائق البالغ من العمر 51 سنة، وهو آسيوي الجنسية، لم يكن تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المواد المخدرة، بل لم يكن مريضاً أو متأثراً بموجة نعاس، وأنه تعرّض للمساءلة والمخالفة نتيجة انشغاله بغير الطريق.

وناشد مدير إدارة الإعلام الأمني أفراد الجمهور عدم تصوير أو نشر أي صور ومقاطع فيديو للحوادث المرورية، معتبراً ذلك انتهاكاً للقانون يعرض صاحب المخالفة للمساءلة.