إصابة شخص بتصادم بين مركبتين في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أصيب شخص بإصابات صنفت بـ«البسيطة» إثر حادث تصادم بين مركبتين على تقاطع إشارة شارع الشيخ زايد مع البلدية بأبوظبي، بسبب تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.

وأرجع المقدم صلاح عبدالله الحميري، نائب مدير إدارة مرور أبوظبي بمديرية المرور والدوريات في قطاع العمليات المركزية سبب الحادث (بعد المعاينة) إلى تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، حاثاً قائدي المركبات على الالتزام بالقيادة الآمنة، وبقوانين وقواعد السير والانتباه .

وكان المركز تلقى بلاغاً عند الساعة الواحدة و40 دقيقة من فجر أول من أمس الجمعة بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم بين مركبتين، وعلى الفور تم إرسال دوريات الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث .