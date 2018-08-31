وفاة طفلة سقطت من الطابق 29 في الشارقة

المصدر: Ⅶالشارقة ـ نورا الامير

لقيت طفلة أجنبية تبلغ من العمر خمس سنوات حتفها بعد سقوطها من شقة في الطابق الـ29 لأحد الأبراج السكنية في الشارقة، وحولت الشرطة الجثة إلى مختبر الطب الشرعي لتشريحها وتحديد سبب الوفاة، كما استجوبت أفراد الأسرة لتحديد ما إذا كان هناك إهمال وراء الوفاة.

وتم إبلاغ دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف من قبل مجموعة من المارة شاهدوا الحادث، حيث توجهت إلى المكان فوراً وأعلنت وفاة الطفلة من شدة الاصطدام، كما انتقل فریق من رجال التحقيق الجنائي والتحريات والمباحث الجنائية لمعاينة الشقة السكنية التي سقطت منها الطفلة للتحقيق وكشف ملابسات الحادث.

يذكر أن القيادة العامة لشرطة الشارقة والبلدية وحملة سلامة الطفل وهيئة الوقاية والسلامة يولون موضوع سلامة الأطفال أهمية كبيرة، وتم إطلاق أكثر من حملة توعوية تناولت تحديداً ظاهرة سقوط الأطفال من الأماكن العليا مستهدفة رفع سقف الوعي بين أفراد الجمهور وأولياء الأمور بشكل أساسي ومطالبتهم باتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية المتبعة داخل المنازل، فيما نظمت بلدية الشارقة حملات مماثلة نوعية، موضحة أنه جرى مناقشة أسباب المشكلة وفقاً لعدة تقارير أعدتها القیادة العامة لشرطة الشارقة استناداً لحوادث وقعت خلال ست سنوات سابقة وتبین منها أن أسباب المشكلة تتمحور حول الإهمال الأسري، التخزین في الشرفات، وضع الأثاث أسفل النوافذ وتركها مفتوحة، عدم الالتزام بالاشتراطات الفنیة للشرفات والنوافذ وانخفاض مستوى علو الشرفات والنوافذ وخاصة في البنایات القدیمة، وعلیه تم وضع خطة تكاملیة بين جمیع الهیئات والجهات المعنیة للقضاء على هذه الأسباب ووصولاً للأهداف.