وفاة طفلة آسيوية فى حريق شقة سكنية بأبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

توفيت طفلة آسيوية في العقد الأول من العمر وأصيب شخصين بعد اندلاع حريق في شقة سكنية بمنطقة الزاهية في أبوظبي.

وكانت فرق الدفاع المدني ،أخمدت حريقاً في شقة سكنية بإحدى البنايات في منطقة الزاهية ،وآخر في شقة ببناية على شارع حمدان بن محمد بأبوظبي .

ودعا العميد محمد معيوف الكتبي ، مدير عام الدفاع المدني في أبوظبي إلى ضرورة الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة والتأكد من صيانة معدات إطفاء الحريق اليدوية والمتنقلة ، ولاتزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات وأسباب الحريقين .

وكان مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي تلقى بلاغين بشأن الحريقين ،وعلى الفور تحركت فرق الدفاع المـــدني من مناطق الاختصاص ، وسيارات الإسعاف، ودوريات الشرطة المختصة إلى موقع الحريقين وتعاملت معهما على وجه السرعة.