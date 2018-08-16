إصابة 7 أشخاص من عائلة خليجية بحادث مروري في أبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أصيب سبعة أشخاص من عائلة خليجية في حادث مروري بعد جسر الوثبة باتجاه الداخل بأبوظبي.

ونتج عن الحادث إصابة السائق والركاب بإصابات تراوحت بين البسيطة والمتوسطة، وطفلة بعمر سنتين صنفت إصابتها بالبليغة.

وأفاد المقدم الدكتور عبدالله يوسف السويدي نائب مدير إدارة مرور المناطق الخارجية في مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، بأن التحقيقات الأولية أرجعت أسباب الحادث إلى قيام مركبة "بيك أب " 3 طن بالإنحراف على مركبة العائلة المتضررة وهي تسير في المسار الأوسط مما أدى إلى محاولة تجنب قائد المركبة لها وإصطدامها بالحواجز الحديدية.



ودعا السويدي قائدي المركبات ومستخدمي الطريق إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر والتأكد من خلو الطريق أثناء تغيير المسار، وعدم الانشغال أثناء القيادة، واختيار المكان المناسب للوقوف في حالات الطوارئ تجنباً لوقوع الحوادث المرورية الجسيمة.

وكان مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي تلقى بلاغاً، بوقوع الحادث وقامت الجهات المختصة في شرطة أبوظبي بتأمين الموقع، وتخطيطه، ونقل المصابين إلى مستشفى المفرق.

