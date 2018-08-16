طعنة قاتلة بعد خلاف زميلين

المصدر: Ⅶالشارقة - نورا الأمير

استمعت محكمة جنايات الشارقة إلى أقوال اثنين من شهود الإثبات في واقعة قتل، المتهم فيها (م.ح) يبلغ من العمر 47 عاماً من الجنسية الآسيوية طعن زميله بسلاح أبيض داخل مقر إقامتهما في أحد السكنات العمالية عمداً لخلاف وقع بينهما.

وكان بلاغ قد ورد إلى مركز شرطة الصناعية بالشارقة حول شخص في طوارئ القاسمي ثيابه ملطخة بالدماء وفي حالة غير طبيعية، وحالته هستيرية، ويقول إنه قام بقتل زميله، وعلى الفور توجهت فرق التحريات، وبالتحقيق معه اعترف بأنه قام بقتل زميله بالسكن في إحدى المناطق الصناعية نتيجة خلاف مالي حصل بينهما، ما أدى إلى تبادل الضرب بين المتهم والمجني عليه، ووفاة المجني عليه متأثراً بالطعنات.

وأجلت المحكمة القضية إلى 12 سبتمبر المقبل للتواصل مع أولياء الدم.