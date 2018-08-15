«الإمارات للألمنيوم» تحقق في وفاة عاملين

المصدر: دبي - البيان

أكدت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وقوع حادث صناعي مساء أول من أمس في موقع الشركة في جبل علي خلال عملية صيانة روتينية أسفرت عن وفاة اثنين من العاملين.

ولفتت الشركة إلى أنها فعّلت إجراءات الطوارئ، فضلاً عن إخطار الجهات المختصة في إمارة دبي والتي قدمت الدعم الكامل في موقع الشركة في جبل علي.وكان العاملان يباشران عملهما في أحد الأفران الصناعية والذي كان مغلقاً لإجراء أعمال صيانة ولم يكن في طور العمل في ذلك الوقت.

وأكد مصدر مسؤول في الشركة، أن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام قد جانبه الصواب، وأن فريقاً من المختصين في الشركة يقوم حالياً بالتحقيق في الحادث لمعرفة الأسباب الحقيقية.وتتقدم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بخالص التعازي لعائلات المتوفين، وتؤكد على تقديمها الدعم الكامل لهما خلال هذا الوقت العصيب.