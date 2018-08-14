تعرض طفلة آسيوية للدهس في الشارقة

المصدر: الشارقة-نورا الأمير:

أصيبت طفلة آسيوية تبلغ من العمر تسع سنوات بإصابات متوسطة في حادث دهس، وقع على شارع التعاون مساء أمس الأول ، من قبل سيارة يقودها شخص من الجنسية العربية نتيجة لعبورها الشارع من مكان غير مخصص للمشاة.

وكانت غرفة العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، قد تلقت بلاغاً بالحادث الساعة السابعة وأربعين دقيقة مساء حيث انتقلت إلى الموقع دوريات الإنجاد والإسعاف وتبين أن الطفلة قد تعرضت لإصابات متوسطة نتيجة الحادث تم على أثرها نقلها لتلقي العلاج في مستشفى أريانا القريب من موقع الحادث و من ثم تم نقلها الى مستشفى القاسمي حيث ترقد على سرير الشفاء .

ووقع الحادث أثناء خروج الطفلة بصحبة والدتها حيث اندفعت الصغيرة لعبور الشارع الغير مخصص للمشاة لتفاجأ بقدوم السيارة، التي لم يتمكن سائقها من السيطرة عليها في الوقت المناسب.

وأهاب الرائد عبد الرحمن خاطر مدير فرع التوعية والاعلام المروري في شرطة الشارقة مستخدمي الطريق الالتزام بالقواعد الصحيحة لعبور الطريق واستخدام خطوط المشاة والمعابر والجسور المخصصة لهذا الغرض والتأكد من خلو الطريق قبل العبور، مطالبا الاهالي بتعليم وإرشاد أطفالهم إلى الأماكن المخصصة لعبور المشاة و ومراقبتهم حرصا على حياتهم، كما دعا السائقين إلى الانتباه إلى حركة الأطفال على الطرق وخفض السرعات في حالة تواجد أي أطفال مع ضرورة توخي الحذر والقيادة وفقا للسرعات المقررة لتفادي الحوادث.

يذكر أن القيادة العامة لشرطة الشارقة قد أعلنت أسباب الحوادث المرورية التي وقعت خلال النصف الأول من العام الجاري حيث تصدر الإهمال وعدم الانتباه في وقوع 40 حادثا، يليه الإنحراف المفاجئ للمركبة الذي تسبب في 34 حادثا، ثم عدم الالتزام بخط السير مسجلا 22 حادثا، أما عدم تقدير مستخدمي الطريق فنتج عنه 16 حادثا، في حين أدى تجاوز الإشارة الحمراء إلى وقوع حادثين".