تأجيل قضية قاتل شريكه للتواصل مع أولياء الدم

المصدر: Ⅶ الشارقة - نورا الأمير

منحت محكمة جنايات الشارقة أجلاً للتواصل مع أولياء الدم في القضية المتهم فيها رجل أربعيني من الجنسية الآسيوية، أقدم على قتل شريكه في العمل، بأن وجه له طعنات نافذة في الصدر أودت بحياته، بسبب مطالبات مالية ألحّ الضحية في استردادها.

وكانت الهيئة القضائية قد استمعت في جلستها التي عقدت أول من أمس، إلى موقف أولياء الدم من خلال زوجة القتيل التي حضرت، وأكدت أن هناك مشاورات مع أهل زوجها لقبول الدية والتنازل عن حقهم في القصاص من القاتل، لافتة إلى أن زوجها كان شريكاً للمتهم الماثل ويعملان في مجال التجارة، وأن خلافاً وقع بينهما بعد أن طلب زوجها استرداد المبالغ المالية المستحقة على المتهم، وفي يوم الواقعة سدد المتهم عدة طعنات إلى صدر المجني عليه، ما أدى إلى وفاته.