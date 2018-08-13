رقم مميز لهاتف يجّر موظفاً إلى المحكمة

المصدر: Ⅶالشارقة - نورا الأمير

باشرت محكمة جنايات الشارقة النظر في قضية طلب رشوة المتهم فيها موظف يعمل في شركة اتصالات وجهت له الهيئة القضائية تهمة طلب عطية مالية من أجل استخراج شريحة هاتف متحرك «بدل فاقد» دون أن يتبع الإجراءات الرسمية المتعارف عليها لديهم، ووجهت له أيضاً تهمة تزوير مستند رسمي إلكتروني كما واجهت في جلسة يوم أمس 5 آسيويين متورطين في ذات القضية.

وواجهت المحكمة المتهم الأول الذي يعمل موظفاً عاماً في شركة الإمارات للاتصالات بالتهمتين المنسوبتين إليه بأن قام بتاريخ سابق في 15 ديسمبر من العام الماضي، بطلب رشوة مقابل القيام بأعمال موكلة إليه باستخراج شريحة هاتف تحمل رقماً مميزاً، مقابل مبلغ مالي محرر بشيك، وتزوير طلب إلكتروني بدل فاقد لحامل الرقم لاستخراج الرقم لشخص آخر.