«اتحادية الكهرباء» تحقق في وفاة الطفل سالم الشحي

المصدر: Ⅶرأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

كشفت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، لـ«البيان» عن فتح تحقيق مساء أول من أمس، بشأن حادث وفاة الطفل المواطن سالم علي الشحي البالغ من العمر 6 أعوام إثر تعرضه للصعق الكهربائي داخل إحدى غرف المحولات في شعبية بني مرة بمنطقة السيح في إمارة رأس الخيمة.

وأكد المهندس محمد صالح المدير العام للهيئة، أن الهيئة فتحت تحقيقاً للوقوف على أسباب وقوع حادث وفاة الطفل ومحاسبة المتسبب فيه، معرباً عن أسفه لوقوع الحادث الذي أودى بحياة الطفل، مشيراً إلى أن الهيئة بدأت، إجراءاتها بمراجعة تأمين وتسوير جميع غرف المحولات الكهربائية في المناطق التي تغطيها الهيئة على مستوى الدولة، وخاصة التي تقع داخل المناطق السكنية.

وأشار إلى أن فرق الهندسة التابعة للهيئة تفقدت موقع الحادث، قبل البدء في تنفيذ إجراءاتها بتأمين جميع المحولات الكهربائية والقواطع في المنطقة، ودراسة إمكانية نقلها بالتعاون مع الجهات المعنية، مؤكداً تعاون الهيئة مع الجهات المختصة في إجراء التحقيق اللازم الخاص بوقع الحادث الذي تسبب في وفاة الطفل.

وأكد سعيد الشحي أحد أقارب الطفل المتوفى، أن أهالي شعبية بني مرة الشحي بمنطقة السيح في رأس الخيمة، تقدموا أكثر من مرة بطلبات لنقل غرفة المحولات الكهربائية في وسط الطريق المؤدي إلى المسجد، لتوفير الأمان لسكان المنطقة وخاصة الأطفال.

وكان أهالي منطقة السيح في إمارة رأس الخيمة قد شيعت جثمان الطفل المواطن سالم علي الشحي، مساء أمس الأول، من مسجد خرخور بمنطقة السيح في شمل وإتمام مراسم الدفن في مقبرة بن قطاو، بعد العثور عليه متوفى أثر تعرضه لصعقة كهربائية داخل غرفة المحول الكهربائي أمام منزل العائلة.