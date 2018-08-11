غرفة محول كهربائي مفتوحة تنهي حياة طفل مواطن برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

شيعت جموع غفيرة في إمارة رأس الخيمة مساء اليوم السبت جثمان الطفل المواطن سالم علي الشحي (6 أعوام)، من مسجد الخرخور في منطقة شمل إلى مقبرة بن قطاو، بعد العثور عليه متوفيا أثر صعبة كهربائية داخل غرفة محول كهربائي مفتوح في منطقة السيح أثناء لعبه عصر اليوم.

وأوضحت اسرة الطفلةالمتوفي، إن طول فترة غياب واختفاء (سالم) دفع والدته للبحث عنه حتى عثرت على جثمانه داخل غرفة المحول الكهربائي، التي دخلها بداعي الفضول وحب الاستطلاع، إذ إنها لم تكن محكمة الإغلاق، ما أدى إلى تعرضه للصعق الكهربائي ووفاته على الفور.

وأكد الأهالي ان ترك غرف المحولات الكهربائية مفتوحة أمر تكرر كثيرا، وذلك نتيجة لاهمال الجهة المعنية بتشغيل غرف المحولات، وخاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية.