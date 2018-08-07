«مدني عجمان» ينقذ 3 آسيويين انحصروا في مركبة

المصدر: عجمان - البيان

أنقذت فرق الدفاع المدني عجمان، 3 أشخاص من الجنسية الآسيوية محصورين في مركبة جراء حادث تصادم بين مركبتين، عند تقاطع جسر الشيخ مكتوم في منطقة الجرف 2 فجر أمس.

وقال المقدم رائد عبيد الزعابي نائب مدير إدارة المراكز: إن منصة العمليات المشتركة بشرطة عجمان تلقت بلاغاً في تمام الساعة 5:27 يفيد بحادث تصادم عند تقاطع جسر الشيخ مكتوم في منطقة الجرف 2، وعلى الفور انتقلت فرق الدفاع المدني إلى الموقع، وتعاملت الفرق مع الحادث بالتعاون مع مسعفي الإسعاف الوطني بحرفية ودقة عالية وتمكنوا خلال زمن قياسي من إخراج المحصورين من المركبة، وتم نقلهم إلى المستشفى بواسطة الإسعاف الوطني لتلقي العلاج اللازم. وناشد الزعابي جميع السائقين الالتزام بالسرعات المحددة.