إصابة 6 أشخاص بتدهور حافلة عمال في أبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أصيب 6 أشخاص، بإصابات بين البليغة والمتوسطة في حادث تدهور حافلة عمال تقل (14) راكباً عند جسر ايكاد باتجاه أبوظبي، ونقلت شرطة أبوظبي الإصابات البليغة جواً إلى مستشفى المفرق.

وأفاد الرائد عبدالله القبيسي رئيس قسم الضبط المروري بإدارة مرور المناطق الخارجية، بأن التحقيقات الأولية أظهرت سبب الحادث انفجار الإطار الخلفي للمركبة وعدم تأكد السائق من سلامة وصلاحية استخدامها على الطريق.

ودعا العميد أحمد عبدالله الشحي نائب مدير مديرية المرور والدوريات بالإنابة، قائدي المركبات إلى ضرورة فحص إطارات مركباتهم، والتأكد من سلامتها وعدم وجود أي تلف أو تشققات بها لتجنب وقوع الحوادث المرورية، نتيجة لانفجارها خاصة مع ارتفاع درجات حرارة الجو خلال فترة الصيف .

وكان مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي تلقى بلاغاً يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور تحركت دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف والمستشفى الميداني لشرطة أبوظبي إلى الموقع وباشرت مهام عملها، ونقلت طائرة الإسعاف الجوي في إدارة طيران شرطة أبوظبي بقطاع العمليات المركزية، المصابين بإصابات بليغة إلى مستشفى المفرق.