المؤبّد لشقيقين قتلا وسيطاً تجارياً

المصدر: Ⅶدبي- رامي عايش

قضت محكمة الاستئناف في دبي بتشديد حكم محكمة أول درجة المتعلق بجريمة قتل شقيقين آسيويين وسيطاً تجارياً، في المواقف السفلية لأحد المراكز التجارية في الإمارة، بعد خلاف معه على الوساطة لحل مشكلة مع مستثمر نصب عليهما بنحو 1.3 مليون درهم.

وقضت «الاستئناف» بالمؤبد للشقيقين اللذين سبق وأن أصدرت محكمة أول درجة نهاية أبريل الماضي حكماً بسجن أحدهما 15 عاماً وبراءة الآخر، وذلك بعد أن قَبِلت طعن النيابة العامة بتشديد العقوبة عليهما، فيما رفضت طعن الشقيق المحكوم عليه بالسجن 15 عاماً بشأن تخفيف الحكم عليه.

وبحسب التفاصيل اعترف الشقيق الأول المدان بالجريمة، الذي يعمل بائع قماش، بأنه حضر إلى الدولة قبل نحو ستة أشهر من تاريخ وقوع الجريمة في التاسع من أكتوبر الماضي، وأن شقيقه البالغ من العمر 23 عاماً تعرض لعملية نصب بقيمة 1.3 مليون درهم من أحد الأشخاص بخصوص مشروع شراكة في مواقف سيارات، مشيراً إلى أنه لدى التواصل مع «الشريك» أخبرهما بأنه سيرسل لهما وسيطاً من طرفه وهو المجني عليه، الذي تواصل معهما بعد نحو 10 أيام من ذاك الوعد، ووعد بحل المشكلة مقابل 300 ألف درهم.

كما اعترف القاتل بأن شقيقه سلّم المجني عليه 150 ألف درهم من أصل المبلغ المتفق عليه للتسوية وهو 300 ألف درهم، على أن يسلمه بقية المبلغ بعد حل المشكلة والانتهاء من الإجراءات الرسمية.