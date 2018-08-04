تفاصيل وفاة 4 مواطنين بحادث في عمان

المصدر: أبو ظبي ـ البيان:

أفادت شرطة عمان السلطانية أن حادث الاصطدام الذي راح ضحيته 4 مواطنين من أسرة واحدة بينهم طفلان وقع عند الساعة التاسعة والثلث مساء الجمعة الماضي على طريق صلالة ـ مسقط في منطقة أم الزمايم بمحافظة الوسطى بين مركبة إماراتية كانت قادمة من صلالة في اتجاه مسقط بشاحنة كبيرة كانت تسير في اتجاه صلالة.

وأفاد النقيب محمد سلام الهشامي بشرطة عمان السلطانية أن التخطيط المبدئي للحادث يشير إلى أن الشاحنة انعطفت فجأة إلى جهة اليسار فاصطدمت بالجانب الأيمن للمركبة الإماراتية ما أدى إلى تدهور المركبة ووفاة 4 اشخاص من عائلة واحدة من بينهم طفل عمره سنة ونصف والثاني 10 سنوات والأب وأم الزوجة بينما أصيبت الأم والأبنة بإصابات بليغة.

وأشار إلى أن مركز شرطة الزمايم تلقى البلاغ بعد وقوع الحادث مباشرة وانتقل إلى الموقع في زمن قياسي وتمكنت فرق الشرطة والإسعاف من إخلاء المتوفين والمصابين ونقلهم إلى أقرب مستشفى.

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