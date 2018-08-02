إنقاذ سائق شاحنة إثر تدهور مركبته بعجمان

المصدر: عجمان:(البيان)

تمكنت فرق الدفاع المدني والتدخل السريع بالتعاون مع شرطة عجمان أمس من إنقاذ سائق آسيوي أصيب في شاحنته ، إثر حادث تدهور في منطقة الحليو، وأصيب السائق بإصابات متوسطة، نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح الرائد مروان يوسف الشامسي ضابط مركز الإدارة في الدفاع المدني عجمان، إن ورد بلاغ إلى العلميات المشتركة يفيد بوقوع حادث تدهور شاحنة في منطقة الحليو، وعلى الفور انتقلت سيارات الدفاع المدني والشرطة و الإسعاف الوطني إلى الموقع.

وقال إن فرق الإنقاذ بالتعاون مع شرطة عجمان نجحوا في اخراج السائق الذي لم يستطيع الخروج من شاحنته وتم من خلال معدات الرفع والقص التي تستخدم في إنقاذ المحصورين لحوادث المركبات المتدهورة ، وتم نقله فوراً إلى المستشفى بواسطة مركبة الإسعاف الوطني.

وناشد الشامسي جميع السائقين الالتزام بالسرعات المحددة وتخفيف السرعة عند التقاطعات والمخارج، حتى لا يختل توازنها ويؤدي إلى تدهورها.