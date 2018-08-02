يسرقون ضحيتهم بحيلة ثقب إطار

المصدر: Ⅶ دبي - رامي عايش

تمكن 6 لصوص آسيويين من سرقة عميل بنك كان بحوزته 51.5 ألف درهم، عبر حيلة ثقب إطار سيارته، لاستغلال انشغاله في إصلاحه وتبديله، ومن ثم الاستيلاء على الأموال التي بحوزته.

وجاء في ملف القضية أن 6 آسيويين استغلوا حضور سائق آسيوي إلى أحد البنوك في منطقة القصيص، لسحب مبلغ مالي مع وضعه داخل حقيبة، واستخدموا أداة حادة لثقب إطار مركبته لتنفيذ مخططهم الإجرامي، ومن ثم تابعوا مسيره قبل أن يُجبر على التوقف على جانب الطريق بعد مضي نحو 20 دقيقة من خروجه من البنك، وبحوزته المبلغ، والترجل من السيارة، لإصلاح الإطار وتبديله بمساعدة شقيقه الذي كان برفقته.

ودلّت التحقيقات أن المتهمين استغلوا انشغال المجني عليه باستبدال الإطار، وتوجهوا إلى السيارة التي لم تكن محكمة الإغلاق، واستولوا على المسروقات، وهي 51.5 ألف درهم.

أما المجني عليه فتفاجأ لدى عودته إلى سيارته بعد إصلاح الإطار باختفاء حقيبة الأموال التي كانت موضوعة جانب ناقل الحركة، فسارع إلى تقديم بلاغ إلى الشرطة التي ألقت القبض على اللصوص بعد عمليات تحرٍ وبحث، وتبين أنهم من أصحاب السوابق، في ارتكاب جرائم مماثلة ووقائع سرقة من عملاء البنوك عن طريق مراقبتهم بعد خروجهم من البنوك حاملين بأيديهم مظاريف ورقية أو حقائب تحتوي على الأموال المسحوبة.