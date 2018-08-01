طيار خليجي مخمور يهدد بتفجير طائرة ركاب

المصدر: دبي-رامي عايش

أحالت النيابة العامة الى محكمة الجنايات في دبي اليوم طيارا خليجيا في العشرينيات من عمره بتهمة الاعتداء على سلامة طائرة اثناء عودتها من العاصمة الاسبانية مدريد، واثارة الفوضى على متنها، والتلفظ بعبارات بذيئة على طاقمها وعلى المسافرين، الى جانب تهديده الموجودين بحيازته مواد متفجرة، وانه ينوي تفجير الطائرة .

وبحسب التحقيقات في هذه القضية التي وقعت احداثها في يونيو الماضي فان الطيار الذي كان مخمورا عندما دخل الى الطائرة كراكب عادي وليس "قائدا"، استعمل القوة والعنف مع احدى المضيفات، بأن ضربها واسقطها على الأرض، مثلما هددها بالقتل مدعيا انه يعرف صديقتها في العمل الى جانب معرفة عنوان منزلها، عطفا على تهمتي أخريين، هما سب افراد الطاقم والمسافرين بعبارات خادشة مخالفة للآداب العامة، وتعاطي المزيد من المشروبات الكحولية بغير الأحوال المصرح بها على متن الطائرة.