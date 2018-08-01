إخماد حريق في باخرة بأبوظبي

المصدر: البيان الالكتروني

أخمدت فرق الدفاع المدني والتدخل السريع في أبوظبي حريق شب في مقدمة باخرة بمنطقة مصفح "ايكاد 2 ب" في أبوظبي، دون خسائر بشرية ومنع انتشاره إلى جميع اجزاء الباخرة .

ودعا العميد محمد معيوف الكتبي، مدير عام الدفاع المدني في أبوظبي إلى ضرورة الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة والتأكد من صيانة معدات إطفاء الحريق اليدوية والمتنقلة لافتاً إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة ملابسات وأسباب الحادث.

وكان مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي تلقى بلاغاً، بنشوب الحريق، وعلى الفور تحركت فرق الدفاع المـــدني مصفح 33 ومصفح 14 وفرق التدخل السريع من مناطق الاختصاص، وسيارات الإسعاف، ودوريات الشرطة المختصة إلى موقع الحريق وتعاملت معه على وجه السرعة.