سنتان حبساً والغرامة لصاحب شركة عرض رشوة

المصدر: Ⅶدبي - رامي عايش

قضت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس بحبس صاحب شركة آسيوي عامين وإبعاده عن الدولة، وتغريمه 150 ألف درهم بعد إدانته بعرض رشوة 150 ألف درهم على محاسب ومعاون خبير في مؤسسة خاصة لتدقيق الحسابات، مقابل إعداد «الأخير» تقريراً محاسبياً لصالح شركته وتقديمه للمحكمة في دعوى عقارية.

وكانت النيابة أوضحت أن الجاني اشترك في هذه الجريمة مع ثلاثة موظفين آخرين لديه في الشركة، أدينوا في القضية عينها، منهم مدير حرر شيكاً مسحوباً على حساب الشركة بقيمة المنحة المشار إليها، وسلمه للمحاسب القانوني ـ مدان-، والذي سلم المبلِّغ 50 ألف درهم نقداً كجزء مقدم من الرشوة، على أن يسلمه باقي المبلغ بعد الانتهاء من إعداد التقرير المحاسبي النهائي وتقديمه للمحكمة.

وفي حكم ثانٍ، أصدرت محكمة الجنايات في دبي حكماً بحبس نجار وعاطل عن العمل من جنسية آسيوية مدة عام، وإبعادهما عن الدولة، لإدانتهما بخطف عامل باستعمال القوة بغرض الانتقام، وسرقة 15 ألف درهم منه.

ذكرت النيابة العامة في ملف هذه القضية، أن المدانين أوقفا مركبتهما بالقرب من المجني عليه بينما كان متجهاً إلى إحدى الثكنات السكنية في منطقة المحيصنة الثانية، وطلبا إليه الصعود إلى المركبة، ولما رفض، استخدما القوة في إدخاله، ومن ثم اتجها به إلى منطقة جبل علي، بسبب منافسته لهما في العمل في التدليك. وأضافت النيابة أن المذكورين سرقا من المجني عليه 15 ألف درهم