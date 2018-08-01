ضبط شبكتين لترويج المخدرات في الشارقة

المصدر: Ⅶالشارقة - البيان

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة، وبالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في دبي وإدارة مكافحة المخدرات في الفجيرة، في عملية ناجحة، من ضبط شبكتين لترويج المخدرات بالدولة وبحوزتهما ما يزيد على 19 كلغم من مخدر «الهيروين»، أعدت لترويجها بين الشباب.

وتعود التفاصيل كما ذكرها المقدم ماجد العسم مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة، إلى أن معلومات مؤكدة من مصادر سرية قد وردت إلى إدارة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة؛ تفيد بوجود مجموعة من الأشخاص الآسيويين بالإمارة، وفي حوزتهم كميات من المواد المخدرة بقصد ترويجها بين الشباب، وبإجراء التحريات اللازمة تم التوصل إلى الأشخاص المعنيين، والتي أكدت المعلومات الواردة، وما بحوزتهم من كميات مُعدة للترويح في الدولـة.

رصد

وبمواصلة الإجراءات بعد أن تم تشكيل عِدة فرق لمتابعة مجريات القضية، والإحاطة الكاملة بعناصرهما، وأماكن تمركزهما، والكميات التي بحوزتهما، حيث تمكنت قوة المكافحة في القضية الأولى، من ضبط ثلاثة من المروجين وبحوزتهم «50» كبسولة من المواد المخدرة بها ما يزيد على «670» غراماً من مخدر الهيروين.

كما تم استكمال الإجراءات وتمكن الفريق من القبض على المتهم الرابع وهو آخر عناصر التشكيل العصابي الأول، وضبط بقية الكمية المعدة للترويج وعددها «49» كبسولة، وبها ما يزيد على «599» غراماً من مادة الهيروين المخدرة، حيث بلغت إجمالي الكميات المضبوطة في هذه القضية ما يزيد على «1270»، غراماً من مخدر «الهيروين».

وبمتابعة المعلومات المتوفرة لدى إدارة مكافحة المخدرات عن التشكيل العصابي الثاني، تمكنت قوة المكافحة من ضبط شخصين من الجنسية الآسيوية وبحوزتهما ما يزيد على «18» كغم من مادة الهيروين المخدرة، والتي بدايتها كانت في الترويج لتك الكمية، والبحث عن مشترين في الدولة، إلا أن أجهزة مكافحة المخدرات بالشارقة، كانت لهما بالمرصاد، حيث تم ضبط المتهمين والمواد المخدرة.