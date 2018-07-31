محاكمة عصابة استغلت حاجة فتاة قاصر للعمل

المصدر: Ⅶدبي - رامي عايش

كشفت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في دبي عن تورط عصابة آسيوية من أربعة أفراد بينهم امرأة في قضية استغلال فقرِ فتاة قاصر لم يتجاوز عمرها 16 عاماً، وحاجتها للعمل، من خلال جلبها إلى الدولة من موطنها بجواز سفر مزور واحتجازها في شقة بعد إيهامها بأنها ستعمل خادمة لدى إحدى الأسر.

ودلت التحقيقات أن المجني عليها هي شقيقة الزوج السابق للمرأة المتهمة التي تقيم في الدولة، وأنها تواصلت معها أثناء تواجدها في موطنها، وأخبرتها بشأن حاجتها للعمل، إلا أن الأخيرة استغلت هذه الحاجة كونها تعمل مع بقية المتهمين في إدارة شقة للرذيلة.

وأشارت النيابة إلى أن المرأة والمتهم الثالث الذي يعمل موظفاً في إحدى الجهات، طلباً من المجني عليها استخراج جواز سفر من السلطات المختصة ببلدها تحتوي على بيانات مزورة من خلال تغيير سنها، ثم استخرجا لها تأشيرة زيارة وتذكرة سفر للدولة، واستقبلاها في المطار قبل إيوائها في شقة تديرها العصابة المذكورة التي استغلتها وهددتها ما لم توافق على الانخراط في هذا العمل المحظور. وأفاد شرطي النيابة العامة بأنه وردت إلى قسم مكافحة الاتجار بالبشر معلومات موثوقة المصدر مفادها وجود فتاة قاصر «أقل من 18 سنة» تعمل في الرذيلة لصالح أشخاص من الجنسية الآسيوية في بناية غير مرقمة.